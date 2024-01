Il premier britannico incontrerà il presidente Zelensky per confermargli il sostegno militare

Briefing tra il primo ministro britannico Rishi Sunak e i suoi ufficiali militari sul treno per Kiev dove è previsto l’incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il leader di Londra è prossimo ad annunciare un nuovo pacchetto di sostegno all’Ucraina, compreso un aumento dei finanziamenti militari per la guerra con la Russia. Si prevede che Sunak annuncerà che il finanziamento militare per l’Ucraina per il prossimo anno sarà di 2,5 miliardi di sterline (3,2 miliardi di dollari). Il finanziamento coprirebbe missili a lungo raggio, difesa aerea, munizioni di artiglieria e sicurezza marittima.

