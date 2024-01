La mobilitazione in sostegno del procedimento contro lo stato di Israele davanti alla Corte Penale Internazionale

Manifestazione pro-Palestina a Barcellona in sostegno del procedimento per genocidio contro lo stato di Israele promosso dal Sudafrica davanti alla Corte Penale Internazionale a L’Aja per l’operazione a Gaza. “Stop al genocidio in Palestina” si legge su uno striscione.

