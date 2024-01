Resta alta la tensione tra Tel Aviv e Nazioni Unite. Per il premier Netanyahu la priorità è sradicare Hamas dall'enclave

Resta alta la tensione tra Israele e Nazioni Unite nel giorno della prima udienza davanti alla Corte di giustizia internazionale dell’Aia (Cig), davanti alla quale Tel Aviv deve difendersi dalla denuncia per il presunto genocidio sulla popolazione di Gaza presentata dal Sudafrica. Lo Stato ebraico, che ha più volte puntato il dito contro l’organizzazione accusata di non aver mai adottato una posizione forte contro Hamas per l’attacco del 7 ottobre, ha deciso di alzare ulteriormente il livello dello scontro, tirando in ballo direttamente l’Unrwa, l’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi.

Il capo dell’agenzia d’intelligence Shin Bet, Ronen Bar, ha infatti raccomandato di “mettere in imbarazzo le Nazioni Unite” durante le udienze a porte chiuse di fronte alla Cig, presentando prove del coinvolgimento di alcuni lavoratori dell’Unrwa nel massacro del 7 ottobre. Documenti in possesso degli israeliani dimostrerebbero anche l’utilizzo di strutture dell’Unrwa da parte di Hamas a scopi terroristici. La possibilità di usare questi argomenti sarebbe stata discussa negli scorsi giorni ma non è chiaro se Israele deciderà davvero di ricorrervi. Per Tel Aviv l’intensità degli attacchi su Gaza, in ogni caso, resta giustificata dalla necessità di sradicare Hamas dall’enclave affinché non rappresenti più una minaccia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata