Le parole del presidente di Vodafone ed Ert dopo l'incontro a Milano con l'ex premier italiano

Jean-François van Boxmeer, presidente di Vodafone Group ed Ert (European round table for industry), ha incontrato Mario Draghi a Milano. “Siamo venuti qui per dire cosa serve per essere più competitivi in futuro e avere successo nella transizione green che dobbiamo realizzare in Europa”, afferma van Boxmeer. “Siamo venuti qui per dargli l’input sull’industria europea, rappresentiamo 60 grandi imprese in tutta Europa”. Le priorità “sono molte, la più grande sfida da affrontare è il successo nella transizione energetica. Nello stesso tempo dobbiamo preservare la competitività delle nostre imprese per competere con il resto del mondo come Cina e Usa e stare al passo sul fronte dell’innovazione. È un equilibrio delicato, credo che dovremo adottare diverse misure nel futuro”. Draghi, spiega ancora l’uomo d’affari, “ci ha ascoltati e saranno input per il suo piano. Ce ne saranno altri”. Il report sulla competitività, di cui l’ex Bce è stato incaricato dalla presidente Ursula von der Leyen, è atteso “subito dopo le elezioni europee e sarà la road map per la prossima Commissione europea su come migliorare”, conclude il numero uno di Vodafone.

