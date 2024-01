Tredici uomini bloccati dalla polizia: saranno accusati di terrorismo

Nell’Ecuador sconvolto da un’ondata di violenza, a Guayaquil un gruppo di uomini armati ha fatto irruzione nella sede dell’emittente TC Television durante una trasmissione in diretta. I 13 aggressori hanno costretto giornalisti, tecnici e altri dipendenti a sdraiarsi, sparando colpi in aria e pretendendo di apparire in tv. La polizia ha circondato l’edificio, poi ha fatto irruzione arrestando gli assalitori. La Procura generale ha fatto sapere che gli arrestati saranno accusati di terrorismo. L’assalto all’emittente di Guayaquil è avvenuto all’indomani della proclamazione dello stato di emergenza da parte del presidente Daniel Noboa dopo la fuga del narcotrafficante Adolfo Macías, soprannominato ‘Fito’, evaso domenica 7 gennaio dalla prigione di Guayaquil, e per la rivolta in alcune carceri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata