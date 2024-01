Scontri tra i manifestanti e le forze dell'ordine: diversi arresti

Proteste a Ramallah, in Cisgiordania, contro la visita del segretario di Stato americano Antony Blinken, ricevuto per la quarta volta dallo scorso ottobre dal presidente dell’Autorià nazionale palestinese Abu Mazen. Durante la manifestazione, diverse persone si sono scontrate con le forze dell’ordine. Alcune di loro sono state arrestate. Durante la sua visita in Cisgiordania, Blinken ha incontrato anche Hussein al-Sheikh, il segretario generale del Comitato esecutivo dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina.

