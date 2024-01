Colloquio tra il presidente palestinese e il segretario di Stato Usa

Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, è stato ricevuto a Ramallah, in Cisgiordania, dal presidente dell’Autorità nazionale palestinese Abu Mazen. Blinken è al suo quarto tour nella regione dal 7 ottobre, quando Hamas ha compiuto una strage in Israele, uccidendo circa 1.200 persone e scatenando l’ira dello Stato ebraico, che il giorno dopo ha dato l’avvio a una intensa guerra nella Striscia di Gaza. Blinken è reduce da un viaggio in Israele, durante il quale ha affermato che il bilancio delle vittime civili a Gaza è “troppo alto”, soprattutto tra i bambini. Dopo l’incontro con Blinken, è previsto che Abu Mazen si rechi in Giordania per un incontro trilaterale con il re giordano Abdullah e il presidente egiziano Al-Sisi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata