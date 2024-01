Le autorità di Pechino: "Il vettore è entato in orbita con successo"

La Cina ha lanciato il satellite ‘Einstein Probe’ mediante un razzo Long March 2C. Il lancio è avvenuto nel pomeriggio di martedì 9 gennaio dal centro di lancio satellitare di Xichang, nella provincia sud-occidentale del Sichuan. Secondo le autorità di Pechino, riprese dall’emittente statale CCTV, il satellite è entrato in orbita e il lancio è stato un successo. Dopo il lancio, il Ministero della Difesa di Taiwan ha tradotto erroneamente un avviso in inglese dicendo che la Cina aveva lanciato un missile invece di un satellite e sollecitando cautela a pochi giorni prima dalle elezioni dell’isola. Sabato a Taiwan si terranno le elezioni presidenziali e parlamentari che la Cina ha descritto come una scelta tra guerra e pace. L’allarme bilingue inviato ai cellulari dei residenti avvisava in inglese che c’era stato il sorvolo di un missile cinese sul Paese. Il Ministero della Difesa taiwanese ha successivamente rilasciato una dichiarazione in cui si scusava con i cittadini per la traduzione inglese errata e chiariva che la Cina aveva lanciato un razzo che trasportava un satellite, non un missile.

