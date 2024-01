Oltre due milioni di persone a sfilare per le strade di Manila

Una folla oceanica di devoti cattolici, per lo più scalzi, in processione per le strade di Manila, capitale delle Filippine, in onore del Nazareno Nero. Una statua ad altezza naturale di Gesù Cristo viene trasportata a spalla su un carro senza ruote. Secondo una stima della polizia filippina, a sfilare per la capitale erano in oltre due milioni. La cerimonia è uno degli eventi religiosi più importanti del paese asiatico.

