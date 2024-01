Le reazioni dei sud coreani dopo l'approvazione della legge

Il parlamento della Corea del Sud ha approvato una legge che mette al bando la carne di cane. Il disegno di legge renderà illegali la macellazione, l’allevamento e la vendita a partire dal 2027 e sarà punibile con due o tre anni di carcere. “Sebbene fosse una cosa tradizionale per i coreani mangiare carne di cane, io e le altre generazioni più giovani crediamo che non sia etico. Sono d’accordo con la nuova regolamentazione. E spero che tutte le tendenze, come il cibo vegano diventino più familiari ai coreani”, ha detto una ragazza a Seul. “Penso che il divieto sia un passo verso la giusta direzione per il futuro”, ha commentato un’altra.

