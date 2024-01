Danni a Fort Lauderdale: alberi sradicati e blackout

Un tornado ha devastato il sud della Florida, sradicando alberi e provocando danni nella regione. Il video girato dall’emittente televisiva WPLG mostra anche le linee elettriche danneggiate a Fort Lauderdale e le squadre al lavoro per riparare i problemi causati dal tornado. CBS News Miami ha riferito che il tornado, che ha avuto raffiche fino a 130 chilometri all’ora, si è spostato lungo un percorso di tre chilometri. Secondo gli esperti, il tornado aveva una larghezza di circa 100 metri. I funzionari non hanno riportato notizie immediate di vittime del tornado.

