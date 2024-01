Una donna è morta nella regione di Dnipropetrovsk. Due feriti in bombardamenti su Zaporizhzhia

Massiccio attacco russo in queste ore a Dnipro, Kharkiv e nelle regioni di Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Kryvyi Rih e Khmelnytskyi. Lo riportano i media ucraini. Nei raid russi è morta una persona, mentre altre 30 sono rimaste ferite. Il bilancio più pesante è stato registrato nella regione di Dnipropetrovsk, dove una donna è morta in un attacco missilistico fuori dalla città di Kryvyi Rih e 24 persone sono rimaste ferite in un attacco alla città di Novomoskovsk. I missili da crociera e balistici lanciati in territorio ucraino hanno colpito impianti industriali a Kharkiv e una casa nella città di Zmiiv, ferendo tre persone. I bombardamenti su Zaporizhzhia invece hanno causato due ferite, ha dichiarato il governatore dell’oblast Yurii Malashko. Nella stessa Kryvyi Rih, città natale del presidente Volodymyr Zelensky, più di 20 case e un centro commerciale sono stati danneggiati in un attacco missilistico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata