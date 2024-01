Milano, 5 gen. (LaPresse) – “Non c’è più alcun travestimento… Nell’ambito della sua vera e propria guerra genocida, la Federazione Russa ha colpito per la prima volta il territorio dell’Ucraina con missili ricevuti dalla Corea del Nord. Le maschere sono completamente cadute”. È quanto scrive in un post sul social X il consigliere presidenziale ucraino, Mykhailo Podolyak, confermando quanto svelato ieri dalla Casa Bianca. La Russia “ora attacca gli ucraini con missili ricevuti da uno stato in cui i cittadini vengono torturati nei campi di concentramento per avere una radio non registrata, per aver parlato con un turista, per aver guardato programmi televisivi”, ha aggiunto Podolyak, “mai prima d’ora nella storia il classico ‘Asse del Male’ è apparso così palesemente, grottescamente malvagio: Russia–Iran–Corea del Nord”.

