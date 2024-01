Gli intrappolati stanno tutti bene

Cinque persone sono rimaste intrappolate in una grotta in Slovenia a causa dell’innalzamento del livello dell’acqua dovuto alle forti piogge. Si tratta di tre adulti e due guide. Raggiunti dai soccorritori sono stati trasferiti in un luogo sicuro dove dovranno aspettare che il livello dell’acqua scenda. Le cinque persone stanno bene.

