Il video diffuso dalle forze di difesa dello Stato ebraico

Le forze di difesa israeliane (Idf) hanno diffuso un nuovo video sulle operazioni militari in corso nella Striscia di Gaza. L’esercito dello Stato ebraico sostiene di aver colpito 30 siti di Hamas a Khan Younis. Tra gli obiettivi distrutti, “tunnel sotterranei, infrastrutture terroristiche e depositi di armi”. L’Idf ha aggiunto di aver colpito militanti “in aree da cui venivano lanciati razzi verso il territorio israeliano”. L’esercito di Tel Aviv ha segnalato di aver concluso importanti combattimenti nel nord di Gaza, affermando di aver completato lo smantellamento delle infrastrutture militari di Hamas nella zona, portando ora avanti l’offensiva nel sud. Israele insiste che la guerra non finirà finché non saranno raggiunti gli obiettivi di eliminare Hamas, recuperare gli ostaggi israeliani e garantire che Gaza non costituisca una minaccia per Israele.

