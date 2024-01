Il responsabile della strage di Utoya davanti a un giudice di Oslo

Lo stragista di Utoya Anders Breivik in tribunale nel secondo tentativo di citare in giudizio lo Stato norvegese per la presunta violazione dei suoi diritti umani. Il terrorista di estrema destra, che il 22 luglio 2011 uccise 77 persone e ne ferì centinaia, è comparso davanti a un giudice di Oslo sostenendo che la sua detenzione in isolamento da quando è stato imprigionato nel 2012 equivale a un trattamento inumano ai sensi della Convenzione europea dei diritti umani. Da oltre 12 anni Breivik si trova in un carcere di massima sicurezza.

