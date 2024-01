Abitazioni e auto sommerse, strade trasformate in fiumi di fango

Più di mille case sott’acqua e interi paesi ricoperti dal fango: è il risultato delle forti alluvioni che hanno colpito le regioni del Nottinghamshire, Worcerstershire e Yorkshire, in Regno Unito, in seguito al passaggio della tempesta Henk nella giornata di venerdì 5 gennaio. Nelle immagini, case e automobili sommerse e strade trasformate in fiumi di fango. Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha visitato le regioni per assicurare ai residenti il sostegno da parte del governo.

