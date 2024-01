Il Segretario di Stato americano Blinken in Turchia per una missione diplomatica

Colonne di fumo dagli edifici di Gaza durante i raid israeliani nella Striscia. Le esplosioni riprese dal confine meridionale israeliano con Gaza. Il Segretario di Stato americano Blinken, intanto, ha dato il via alla sua ultima missione diplomatica urgente in Medio Oriente in Turchia mentre cresce il timore che la guerra di Israele contro Hamas possa esplodere in un conflitto più ampio.

