L'alto rappresentante dell'Ue in conferenza stampa con il primo ministro Najib Mikati

L’alto rappresentante dell’Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, in visita in Libano fino a domani, ha incontrato il primo ministro Najib Mikati e il capo della missione Unifil, il tenente generale Aroldo Lazaro. “Sono qui mentre assistiamo a una preoccupante intensificazione degli scambi di fuoco oltre la linea blu del confine tra Libano e Israele. E penso che la guerra possa essere evitata. Deve essere evitata. E la diplomazia può prevalere per cercare una soluzione migliore. È imperativo evitare un’escalation regionale in Medio Oriente”, ha detto in conferenza stampa con il Primo ministro libanese Najib Mikati.

