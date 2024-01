Videomessaggio del premier israeliano: "Restiamo uniti fino alla vittoria completa"

Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, è tornato a ribadire che il conflitto contro Hamas non può fermarsi fino a che non verranno raggiunti tutti gli obiettivi prefissati da Israele dopo l’attacco del 7 ottobre. “La guerra non può essere fermata finché non saranno raggiunti tutti gli obiettivi: l’eliminazione di Hamas, la restituzione degli ostaggi e la promessa che Gaza non costituirà più una minaccia per Israele”, ha detto Netanyahu in un videomessaggio. “Fino ad allora, e a tal fine, dobbiamo mettere tutto da parte e continuare con le forze unite fino al raggiungimento della vittoria completa”, ha poi concluso.

