Israele pianifica il futuro di Gaza. Il ministro Gallant: "Non ci sarà alcuna nostra presenza nella Striscia"

È alta la tensione in Medioriente. Mentre Israele intensifica i bombardamenti nel sud della Striscia di Gaza, il segretario di Stato Usa Antony Blinken è atteso per un nuovo giro diplomatico nell’area in un momento in cui gli attacchi e omicidi degli ultimi giorni in altri Paesi – a Beirut, in Iran e oggi a Baghdad – fanno crescere i timori che la guerra possa estendersi diventando un conflitto regionale. Nell’agenda di Blinken dunque – oltre che la necessità di limitare le vittime civili a Gaza, la questione degli aiuti umanitari e degli ostaggi e il futuro di Gaza post guerra – ci saranno gli sviluppi recenti nella regione. In primo luogo il raid di martedì a Beirut attribuito a Israele in cui è stato ucciso il numero due dell’ufficio politico di Hamas, Saleh al-Arouri, che rende ancora più delicata la situazione con il Libano, con gli occhi sono puntati su un nuovo discorso del leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, atteso per venerdì. Ma in agenda ci sono anche le due esplosioni che in Iran hanno preso di mira mercoledì le celebrazioni con migliaia di partecipanti per il quarto anniversario dell’uccisione del generale Qassem Soleimani, il generale iraniano a capo della Forza Quds morto in un raid Usa in Iraq nel 2020: l’attacco è stato rivendicato dall’Isis, che probabilmente spera di trarre vantaggio dal caos nella regione. “Non ci sarà alcuna presenza civile di Israele nella Striscia di Gaza dopo il raggiungimento degli obiettivi della guerra”, ha invece dichiarato il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant.

07:35 Hamas: Israele sta scavando la propria fossa a Gaza

Khaled Mashal, alto funzionario di Hamas, ha avvertito che Israele sta scavando la propria fossa con la guerra contro il gruppo terroristico di Gaza, secondo quanto riportato dai media arabi. Lo riferisce il Times of Israel, specificando che Mashal parla alcuni giorni dopo il presunto assassinio israeliano del capo di Hamas a Beirut, in Libano, Saleh al-Arouri. Mashal ha affermato che i gruppi di “resistenza” palestinese non potranno che rafforzarsi di fronte alla guerra contro Hamas.

“Questo nemico sionista arrogante e criminale, nonostante il suo fallimento e la sua delusione dopo tre mesi di barbara aggressione contro Gaza… vuole esportare la sua crisi all’estero”, ha detto Mashal in merito all’assassinio. “Vogliono allargare il cerchio dell’aggressione, pensando che questo confonderà i calcoli della resistenza e i calcoli della regione”.

“Il nemico pensa anche che l’assassinio dei nostri leader spezzerà la volontà della resistenza e indebolirà la leadership. Non sa che questa è una grande illusione”, ha detto, aggiungendo che in passato, “ogni volta che un leader cadeva, un leader si rialzava, e il martirio di un leader rimette altri sulla stessa strada, con la stessa volontà, con la stessa determinazione”.

06:30 Idf: 3 israeliani considerati dispersi sono fra ostaggi Gaza

Erano considerati dispersi fino ad oggi dopo gli attacchi perpetrati da Hamas il 7 ottobre scorso, ma Hanan Yablonka, Idan Shtivi e Ilan Weiss sono in realtà fra le persone tenute in ostaggio nella Striscia di Gaza. La conferma è arrivata oggi dalle forze di difesa israeliane (Idf). Lo riporta ‘The Times of Israel’, che sul proprio sito segnala che questo è il 91esimo giorno di guerra.

06:00 Blinken: “Al lavoro per protezione civili, rilascio ostaggi e aiuti umanitari”

“Ritorno nella regione per impegnarmi per un’ulteriore azione diplomatica sulla situazione a Gaza. Continuerò a sollecitare la protezione della vita dei civili e lavorerò intensamente con i partner per garantire il rilascio degli ostaggi e la fornitura di aiuti umanitari a Gaza”. Lo scrive su X il segretario di Stato degli Usa Antony Blinken, atteso in queste ore in Medioriente, dove farà tappa in Turchia, Grecia, Giordania, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Israele, Cisgiordania ed Egitto.

