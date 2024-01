In Libano i funerali del numero due di Hamas. I leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah: "Evidente attacco di Israele"

Nel giorno del funerale del numero due dell’ufficio politico di Hamas, Saleh Al-Arouri, continua a salire la tensione in Medioriente. L’Egitto ha deciso di congelare la la sua partecipazione alla mediazione tra Israele e le fazioni palestinesi mentre in Cisgiordania, regione della quale Al-Arouri era originiario, si registrano scioperi e proteste. Il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah ha definito quanto accaduto a Beirut una “palese aggressione israeliana”, anche se lo Stato ebraico non ha mai rivendicato la paternità dell’azione, e “un crimine che non resterà impunito”.

Il numero uno del ‘partito di Dio’ libanese ha attacco frontalmente Israele sottolineando come abbia “completamente fallito” nella sua offensiva e la sua immagine nel mondo sia “crollata”, mentre quella della resistenza palestinese è “aumentata” con Hamas che “gode del più alto livello di sostegno della sua storia”. “La nostra resistenza è più preparata che mai – ha affermato – se pensano di fare una guerra contro il Libano se ne pentiranno. La nostra battaglia sarà senza confini e senza regole. Non abbiamo paura della guerra”. L’esercito israeliano ha risposto dicendo di essere “pronto” anche sul fronte Nord ma la priorità resta “la lotta contro Hamas” nella Striscia di Gaza, dove secondo le autorità locali il bilancio delle vittime è salito a 22.300.

08:41 Usa chiedono azione urgente Onu contro attacchi Houthi

Gli Stati Uniti hanno chiesto al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di intraprendere un’azione urgente contro i ribelli Houthi dello Yemen che continuano ad attaccare le navi lungo la rotta commerciale del Mar Rosso. Il vice ambasciatore statunitense Christopher Lu ha detto, durante una riunione di emergenza del Consiglio Onu, che gli Houthi hanno compiuto più di 20 attacchi dal 19 novembre e che, nonostante la perdita di 10 combattenti in un confronto con le forze statunitensi dopo aver tentato senza successo di abbordare una nave da carico domenica, il gruppo ribelle ha annunciato ieri mattina di aver preso di mira un’altra nave container.

L’inviato statunitense Lu ha poi sottolineato che gli Houthi sono stati in grado di compiere gli attacchi perché l’Iran ha fornito loro denaro e sistemi di armamento avanzati, tra cui droni, missili da crociera per l’attacco terrestre e missili balistici, in violazione delle sanzioni delle Nazioni Unite. “Sappiamo anche che l’Iran è stato profondamente coinvolto nella pianificazione di operazioni contro navi commerciali nel Mar Rosso”, ha detto Lu, aggiungendo che Teheran ha una scelta: “Può continuare a seguire la condotta attuale, oppure può negare il suo sostegno, senza il quale gli Houthi farebbero fatica a tracciare e colpire efficacemente le navi commerciali che navigano sulle rotte del Mar Rosso e del Golfo di Aden”.

08:14 Bombe Israele nella notte in sud Gaza, 14 morti

Nella notte Israele ha bombardato le aree vicine ad al-Mawasi, nel sud della Striscia di Gaza. Lo riporta il corrispondente di Al Jazeera, secondo cui una casa è stata distrutta. “Le due famiglie che vi si rifugiavano sono state uccise, per un totale di 14 persone”, afferma, “la vittima più giovane aveva cinque anni. La stragrande maggioranza aveva meno di 10 anni”. Le macerie e i detriti causati dal raid sono caduti sulle tende degli sfollati, provocando decine di feriti.

06:55 Iran: “Quelli dei sionisti sono atti criminali”

“Gli Stati Uniti considerano i propri interessi come l’unico punto di riferimento per la legittimità delle relazioni internazionali”. È un appello rivolto ai Paesi non allineati quello del viceministro degli Esteri iraniano Ali Bagheri Kani alla luce dei lavori della conferenza sulla Palestina ospitata a Teheran alla fine del 2023. “Il simposio ha dato continuazione agli impegni di diversi attori in ambito regionale e internazionale volti a porre termine ai crimini dei sionisti a Gaza, e anche destinato al sostegno al popolo palestinese – ha spiegato a La Stampa il numero due della diplomazia della Repubblica islamica. La partecipazione ad alto livello alla conferenza ha dimostrato che molti Governi sono sensibili ai crimini commessi nella Striscia e si sentono preoccupati per i gazawi”. Secondo Bagheri “da anni gli Usa hanno proposto piani per risolvere la questione palestinese, ma loro stessi hanno dovuto ammettere il proprio fallimento”. Questo a causa del “comportamento criminale” attuato da Israele a Gaza e non solo, secondo il viceministro. “Oggi il mondo si trova ad affrontare uno scontro tra le forze del bene e del male, e la responsabilità dell’Iran in questa arena è cruciale”, spiega Bagheri.

06:05 Media: 9 membri Hezbollah uccisi in attacchi israeliani

Un funzionario locale di Hezbollah, Hussein Yazbek, è stato ucciso insieme ad altri otto membri del gruppo durante gli attacchi israeliani di ieri durante gli scontri al confine libanese. Lo riporta Al Jazeera. Ieri il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha tenuto un discorso in cui ha definito l’uccisione del numero due dell’ufficio politico di Hamas, Saleh Al-Arouri, una “palese aggressione israeliana”, anche se lo Stato ebraico non ha mai rivendicato la paternità dell’azione, e “un crimine che non resterà impunito”.

06:01 Blinken parte per nuovo viaggio, atteso in Israele

Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, partirà oggi per il Medioriente. Nel suo viaggio è prevista anche una tappa in Israele, mentre gli Stati Uniti proseguono le consultazioni diplomatiche sulla guerra Israele-Hamas. Lo riportano i media israeliani citando un alto funzionario americano. Blinken parte giovedì sera “per fare tappa in diverse capitali, compreso Israele”, viene riferito.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata