Oltre 4mila persone per le strade della capitale giordana

Migliaia di manifestanti sono scesi in strada ad Amman dopo la preghiera del venerdì per esprimere solidarietà a Gaza, Hamas e al suo massimo leader Saleh Arouri, ucciso in un attacco aereo israeliano a Beirut. Più di 4mila persone hanno marciato per le strade della Capitale giordana, mostrando cartelli e striscioni a favore dell’organizzazione estremista palestinese. I manifestanti hanno chiesto ai leader arabi di interrompere tutte le relazioni con Israele e al governo giordano di annullare il trattato di pace e con Israele.

