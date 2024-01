Gru e operai al lavoro nello scalo Haneda di Tokyo

All’eroporto Haneda di Tokyo proseguono i lavori di rimozione del relitto dell’Airbus A350 del volo Japan Airlines 516, che mercoledì 3 gennaio ha preso fuoco dopo aver colpito un aereo della Guardia costiera durante la fase di atterraggio. Gru e operai sono al lavoro per smontare il relitto e rimuovere tutti i pezzi dalla pista. Secondo una trascrizione delle comunicazioni del controllo del traffico dei minuti precedenti l’incidente, l’l’Airbus A350 si è scontrato con un aereo della Guardia costiera molto più piccolo, che aveva ricevuto il permesso di avvicinarsi alla stessa pista, ma non l’autorizzazione al decollo. Il pilota dell’aereo della Guardia costiera, che era in partenza per una missione di consegna di aiuti umanitari ai sopravvissuti al terremoto nel Giappone centrale, è stato estratto vivo con gravi ustioni, ma cinque membri dell’equipaggio sono rimasti uccisi. Tutti i 379 passeggeri e membri dell’equipaggio del volo 516 sono sopravvissuti dopo un’evacuazione durata 18 minuti.

