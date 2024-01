I dimostranti hanno chiesto vendetta inneggiando al movimento islamista

Centinaia di palestinesi hanno marciato a Ramallah in Cisgiordania per protestate contro l’uccisione di un alto dirigente di Hamas, Saleh Arouri, morto martedì in un raid attribuito a Israele a Beirut, in un ufficio del movimento islamista palestinese nella capitale libanese. I dimostranti hanno chiesto vendetta inneggiando ad Hamas.

