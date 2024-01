Il magistrato è stato ricoverato per un taglio alla fronte e una spalla slogata, in carcere l'aggressore

Attimi di paura in un tribunale di Las Vegas, Stati Uniti. Un imputato, Deobra Delone Redden, si è scagliato contro la giudice distrettuale della contea di Clark, Mary Kay Holthus, causandole alcune ferite. E’ successo mercoledì 3 gennaio, intorno alle ore 11, nel Regional Justice Center della città del Nevada. L’autore dell’aggressione, un 30enne, era a processo con l’accusa di violenza sessuale. Le immagini lo mostrano mentre scavalca il banco del giudice e le salta addosso fino a che non sono intervenuti anche funzionari del tribunale e avvocati e si è scatenata una sanguinosa rissa. Il magistrato non è in gravi in condizioni: in seguito è stata ricoverata in ospedale per un taglio sulla fronte e una spalla slogata. Quanto a Redden, è stato arrestato e rinchiuso nel centro di detenzione della contea di Clark.

