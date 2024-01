Il portavoce John Kirby: "Nord Corea ha fornito missili a Russia"

L’intelligence Usa ha determinato che la Russia sta cercando di acquistare missili balistici a corto raggio dall’Iran, mentre Mosca tenta di rifornirsi di armi per la sua guerra con l’Ucraina. Lo ha riferito il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale Usa John Kirby, aggiungendo che un accordo Russia-Iran non è stato completato, ma che gli Stati Uniti “sono preoccupati che i negoziati della Russia per acquisire missili balistici a corto raggio dall’Iran stiano avanzando attivamente”.

Kirby ha inoltre dichiarato che i funzionari dell’intelligence statunitense hanno stabilito che la Russia ha ottenuto missili balistici dalla Corea del Nord. Kirby ha affermato che Pyongyang avrebbe fornito a Mosca lanciatori di missili balistici e diversi missili. Le forze russe hanno sparato almeno uno di questi missili balistici in Ucraina il 30 dicembre. L’amministrazione Biden ha ripetutamente cercato di dimostrare che il Cremlino è diventato dipendente dalla Corea del Nord, così come dall’Iran, per le armi di cui ha bisogno e ha divulgato risultati di intelligence che ritiene lo dimostrino. La Corea del Nord e l’Iran sono in gran parte isolati sulla scena internazionale per i loro programmi nucleari e per i diritti umani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata