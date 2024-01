Migliaia di persone nel Paese sono rimaste senza elettricità

Centinaia di auto sono rimaste bloccate per ore nel sud della Svezia, a causa di una bufera di neve che ha colpito il paese, già stretto nella morsa del freddo. Nelle immagini la situazione nella contea della Scania. Sul posto sono state inviate le forze armate svedesi per prestare aiuto agli automobilisti e consegnare cibo e acqua. Migliaia di persone sono rimaste senza elettricità. Ghiaccio e neve hanno interrotto i trasporti in tutta la regione nordica: traffico nel caos a seguito della chiusura di tratti di autostrade e strade principali.

