Sta piovendo ininterrottamente da ore e il livello delle acque dei fiumi è cresciuto notevolmente

Si aggrava la situazione in Germania, alle prese da giorni con alluvioni che stanno interessando diverse zone del Paese. Nella Bassa Sassonia, già duramente colpita, sta piovendo ininterrottamente da ore e il livello delle acque di diversi fiumi è cresciuto notevolmente, aumentando il rischio di gravi inondazioni. Ampie zone dello Stato federato – situato nella parte nord-occidentale del territorio tedesco – e della città di Brema sono sotto costante osservazione. La situazione è rimasta particolarmente difficile sui fiumi Weser, Aller e Leine. Nella città di Lilienthal, nella Bassa Sassonia, circa 100 persone non sono ancora riuscite a tornare nelle loro case perché il livello dell’acqua non è ancora sceso sotto la soglia critica. È stata costituita una riserva di diverse decine di migliaia di sacchi di sabbia per “poter reagire e intervenire rapidamente in situazioni acute”, ha affermato Dennis Koehler, portavoce dei vigili del fuoco del distretto di Verden. Vaste aree in molte località della Germania sono sott’acqua da diversi giorni. Centinaia di servizi di emergenza stanno mettendo in sicurezza le dighe ed erigendo ulteriori barriere protettive fatte sacchi di sabbia. L’allerta meteo, secondo il servizio meteorologico tedesco continuerà anche per i prossimi giorni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata