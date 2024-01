Serrande dei negozi chiuse a Ramallah, Nablus e Jenin

Sciopero in Cisgiordania dopo l’uccisione del numero due di Hamas Saleh al-Arouri, morto in un raid con un drone, attribuito a Israele, insieme ad altre 6 persone in un ufficio del movimento estremista palestinese nella capitale del Libano. Le serrande dei negozi sono rimaste abbassate nelle principali città come Ramallah (nelle immagini), Nablus e Jenin.

