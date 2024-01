I due generali sono stati uccisi il 3 gennaio 2020 durante un attacco di droni statunitensi

Centinaia di persone a Baghdad, in Iraq, hanno celebrato il quarto anniversario dalla morte di Abu Mahdi al-Muhandis, vice comandante delle Forze di Mobilitazione Popolare irachene sostenute dall’Iran, e del generale Qassem Soleimani, capo delle forze Quds iraniane. Entrambi sono stati uccisi il 3 gennaio 2020 durante un attacco di droni statunitensi. In molti hanno sfilato per le strade della città ricordando i due generali mentre il luogo dell’attacco è stato trasformato in un piccolo santuario, adornato con candele e petali di rosa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata