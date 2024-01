Saleh al-Arouri era uno dei fondatori dell'ala militare dell'organizzazione palestinese

Un’esplosione si è verificata in un edificio nel quartiere di Moucharrafié alla periferia sud di Beirut, capitale del Libano. Nell’esplosione sono morte quattro persone. Una di loro è Saleh al-Arouri, il numero due di Hamas. Secondo un portavoce di Hezbollah, potrebbe trattarsi di “un omicidio mirato e un attacco con un razzo”. Hamas ha confermato che al-Arouri è stato assassinato in un attacco di droni israeliani che ha preso di mira un edificio che ospitava un ufficio dell’organizzazione a Beirut. Arouri è uno dei fondatori dell’ala militare di Hamas ed era stato a capo dell’organizzazione in Cisgiordania. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu aveva minacciato di ucciderlo ancor prima che iniziasse la guerra tra Hamas e Israele, l’8 ottobre.

