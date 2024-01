Il Sudafrica ha mosso un'accusa di genocidio nei confronti dello Stato ebraico

Prosegue l’offensiva di Israele a Gaza, anche se ieri, 1 gennaio, l’esercito dello Stato ebraico ha riferito di aver spostato migliaia di soldati dalla Striscia, il primo ritiro significativo di truppe dall’inizio del conflitto. Intanto, i funzionari israeliani hanno affermato che il paese intenderà difendere l’offensiva su Gaza davanti alla Corte Penale Internazionale dell’Aja. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

06:40 Israele difenderà offensiva Gaza davanti a Corte Penale Internazionale

Israele intende presentarsi dinnanzi alla Corte penale internazionale dell’Aja per difendersi dalle accuse di genocidio mossegli dal Sudafrica in merito all’offensiva nella Striscia di Gaza. Lo ha comunicato il capo del Consiglio di sicurezza nazionale Tzachi Hanegbi al quotidiano israeliano Yedioth Ahronoth. “Israele, firmatario di lunga data della Convenzione sul genocidio, non boicotterà il procedimento. Parteciperemo e confuteremo l’assurda accusa che equivale a diffamazione”, ha spiegato Hanegbi. Il Sudafrica sostiene che le azioni di Israele abbiano violato il suo impegno ai sensi della Convenzione sul genocidio. “Il popolo ebraico ha sperimentato il genocidio più profondamente di qualsiasi altra nazione“, ha detto Hanegbi, “con sei milioni di persone brutalmente massacrate. Una simile crudeltà è stata inflitta ai cittadini israeliani nel massacro del 7 ottobre, ma questa volta abbiamo la capacità per difenderci da coloro che cercano la nostra distruzione. L’assurda petizione contro il diritto della vittima all’autodifesa è vergognosa e ci aspettiamo che tutte le nazioni civili sostengano la nostra determinazione“.

