Le immagini dalla tv di Stato di Pyongyang

La TV di Stato nordcoreana ha mostrato il leader Kim Jong Un mentre presenziava allo spettacolo di Capodanno nello stadio May Day di Pyongyang con la moglie Ri Sol Ju e la figlia. È la prima volta dal 2018 che le celebrazioni sono trasmesse in diretta televisiva. Il leader nordcoreano ha assistito allo show da un box all’interno dello stadio e poi è uscito per salutare il numeroso pubblico presente.

