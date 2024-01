Resta alta la tensione anche nel primo giorno del nuovo anno

Resta alta la tensione tra Russia e Ucraina anche nel primo giorno del 2024. Nella notte si segnala un bombardamento sul distretto del Donetsk in cui hanno perso la vita quattro persone. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

13:13 Droni russi su Odessa e Leopoli, 1 morto

Lanciati 90 droni russi sull’Ucraina: è il ‘record’ raggiunto dalla Federazione Russa nelle prime ore del nuovo anno, come ha dichiarato l’aeronautica militare di Kiev. Nel corso degli attacchi, un ragazzo di 15 anni è stato ucciso e sette persone sono rimaste ferite a Odessa, mentre a Leopoli è stato gravemente danneggiato un museo dedicato a Roman Shukhevych, controverso nazionalista ucraino e comandante militare che ha combattuto per l’indipendenza dell’Ucraina durante la Seconda Guerra Mondiale. Sui social media, il sindaco di Leopoli Andriy Sadovyi lo ha definito un atto “simbolico e cinico”, aggiungendo che “questa è una guerra per la nostra storia”.

07:29 Bombardamento nel Donetsk, 4 morti

Quattro persone sono morte e 13 sono rimaste ferite nel corso di un bombardamento avvenuto poche ore prima di capodanno nei distretti di Donetsk, Kalininsky e Budennovsky. A riferirlo, suo canale Telegram, è stato Denis Pushilin, capo della filorussa Repubblica Popolare di Doneck, che ha invitato le persone “a rimanere nei rifugi e non mettersi in pericolo”.

