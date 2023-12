Mosca accusa apertamente Unione Europea e Regno Unito di essere responsabili

Almeno 24 persone sono morte nel bombardamento delle forze ucraine nel centro della città russa di Belgorod, situata a pochi chilometri dal confine con l’Ucraina, avvenuto sabato 30 dicembre. Altre 108 persone sono rimaste ferite nell’attacco. L’emittente russa RU-RTR ha mostrato le immagini della devastazione causata dai raid dell’esercito di Kiev. È l’episodio più cruento sul territorio russo in due anni di conflitto. Mosca accusa apertamente Unione europea e Regno Unito di essere responsabili del raid e avverte: “Questo crimine non rimarrà impunito“. L’attacco ucraino è avvenuto il giorno dopo che un bombardamento aereo russo durato 18 ore in tutta l’Ucraina ha ucciso almeno 41 civili.

