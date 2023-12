Le immagini dalla città meridionale di Khan Younis

L’esercito d’Israele afferma di aver localizzato e neutralizzato un ordigno esplosivo in un asilo nella città meridionale di Khan Younis, nella Striscia di Gaza. Diffuso il video dell’operazione mentre le forze di terra dello Stato ebraico continuano a spingersi in profondità nella Striscia. Secondo il Ministero della Sanità di Gaza dall’inizio dell’offensiva israeliana, in risposta all’attacco di Hamas del 7 ottobre, sono morti 21.600 palestinesi. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato sabato che la guerra di Israele contro Hamas a Gaza continuerà per “molti altri mesi”, respingendo le persistenti richieste internazionali di cessate il fuoco.

