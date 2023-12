Le parole di Bergoglio nella Basilica di San Pietro in occasione dei primi Vespri e del Te Deum

Papa Francesco ha presieduto i primi Vespri e il Te Deum nella Basilica di San Pietro, in Vaticano. Il Pontefice ha parlato di fede ma non solo: si è concentrato anche su Roma. “Stiamo operando affinché questa città sia segno di speranza per chi ci abita e per chi la visita? Il fascino del centro storico di Roma è perenne e universale ma bisogna che ne possano godere anche le persone anziane o con disabilità motorie. Una città più vivibile per i cittadini è anche più accogliente per tutti”, ha detto Bergoglio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata