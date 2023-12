Il mondo preoccupato dai test nucleari di Pyongyang

A Pyongyang la riunione di fine anno del Partito dei Lavoratori al potere in Corea del Nord. Un appuntamento nel quale saranno poste le basi per le decisioni poltiche del 2024. A presiedere i lavori Kim Jong Un, che nei giorni scorsi ha affermato che il suo Paese non esiterà a lanciare un attacco nucleare contro un rivale se provocato.

