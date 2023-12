Simpatica iniziativa dell'organizzazione per la protezione animali 'El Refugio'

Anche quest’anno, a Madrid, l’organizzazione per la protezione animali spagnola ‘El Refugio’ ha dato vita al ‘Sanperrestre’, una simpatica iniziativa che si tiene nei giorni tra la festività di Natale e quella Capodanno. Come da tradizione, centinaia di persone sono scese in piazza accompagnate dal proprio cane per festeggiare l’arrivo del nuovo anno.

“Una mattinata di festa con i nostri piccoli, godendoci la migliore musica dal vivo, facendo una piacevole passeggiata nei luoghi più belli del Natale a Madrid e suonando le Canpanadas (con la “n”), insieme per salutare il 2023”, scrive l’organizzazione ‘El Refugio’. L’obiettivo è la lotta contro l’abbandono e il maltrattamento di cani e gatti.

