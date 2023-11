Le proteste dopo gli accordi per la formazione del nuovo governo tra il premier ad interim e gli indipendentisti catalani

Una folla oceanica ha invaso il centro di Madrid rispondendo alla chiamata del Partito Popolare spagnolo che per domenica ha indetto manifestazioni contro l’investitura di Pedro Sanchez in tutti i capoluoghi di provincia della Spagna. Decine di migliaia di dimostranti protestano in tutto il Paese dopo che il premier ad interim ha stretto accordi con gli indipendentisti catalani di Carles Puigdemont per la formazione del nuovo governo. ‘Sanchez dimissioni’, ‘Pedro Sanchez dittatore’, e ‘Puigdemont in prigione’ stanno urlando a Madrid i dimostranti riuniti a Puerta del Sol. Tutte le strade attorno alla piazza sono bloccate da un muro umano. Tra la folla di persone di tutte le età, giovani, famiglie e anziani, sventolano le bandiere della Spagna.

