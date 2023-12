La sede religiosa è il terzo luogo più sacro dell'Islam

Decine di musulmani palestinesi hanno osservato la preghiera del venerdì nelle strade di Gerusalemme nei pressi della Moschea al-Aqsa sotto il rigido controllo delle forze di sicurezza israeliane. Secondo alcuni fedeli, dal primo venerdì dopo gli attacchi mortali del 7 ottobre in Israele, la polizia ha permesso solo ad alcuni uomini, donne e bambini anziani di entrare nel complesso per le preghiere, limitando fortemente l’accesso ai musulmani.

La moschea si trova in un complesso collinare sacro sia agli ebrei sia ai musulmani, e in passato le contrastanti rivendicazioni sull’area si sono trasformate in violenze. La Moschea al-Aqsa è il terzo luogo più sacro dell’Islam e si trova in un luogo noto agli ebrei come il Monte del Tempio, che è il luogo più sacro dell’ebraismo.

