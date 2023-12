Secondo i pm avrebbe violato le misure cautelari disposte in precedenza

Il tribunale albanese speciale di primo grado per i reati di corruzione e criminalità organizzata ha accolto la richiesta dei pubblici ministero disponendo la misura degli arresti domiciliari per l’ex premier Sali Berisha, leader del partito democratico, ora all’opposizione, indagato in un procedimento per un presunto caso di corruzione. Il provvedimento è stato adottato in quanto Berisha (79 anni), secondo i pm avrebbe violato le misure cautelari disposte in precedenza: obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ogni due settimane e divieto di lasciare il Paese. Genc Gjokutaj, avvocato dell’ex premier albanese, ha spiegato che a Berisha è stato anche vietato di comunicare con persone diverse dalla sua famiglia, con la quale convive. Misura giudicata dal legale una violazione della legge. Non è chiaro come gli agenti di polizia controlleranno Berisha nel suo appartamento nel centro di Tirana.

