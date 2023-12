Sali Berisha è accusato di corruzione: adesso il tribunale può arrestarlo

Fumogeni e proteste in Aula in Albania dopo che il Parlamento ha votato a favore della revoca dell’immunità per l’ex primo ministro Sali Berisha. E’ accusato di corruzione. I deputati dell’opposizione hanno boicottato il voto e hanno cercato di disturbare la sessione ma le guardie di sicurezza li hanno fermati. Berisha ha rifiutato di prendere la parola per opporsi alla mozione. Il Partito Socialista al governo detiene 74 dei 140 seggi del parlamento nazionale albanese e 75 deputati hanno accettato di accogliere la richiesta dei pubblici ministeri di togliere a Berisha l’immunità parlamentare. Il voto autorizza i pm a chiedere al tribunale il permesso di mettere Berisha in prigione o agli arresti domiciliari.

