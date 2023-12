Aurélien Largeau avrebbe perso il posto dall'Hôtel du Palais di Biarritz dopo un episodio avvenuto nelle cucine dell'albergo, ma lui nega

Ci sarebbe un grave caso di nonnismo dietro l’uscita di scena dello chef stellato Aurélien Largeau dall’Hôtel du Palais di Biarritz, che risale al 21 dicembre ed è stata comunicata il 26 dicembre. A sostenerlo il giornale Sud Ouest, che citando diversi testimoni riporta che alla base dell’addio ci sarebbero fatti avvenuti il 2 dicembre nelle cucine della struttura di lusso, dove stando alla testata un aiuto cuoco sarebbe rimasto per ore nudo legato a una sedia davanti ai membri dello staff e sotto l’autorità dello chef. Secondo Sud Ouest, immagini caricate sui social network e poi rimosse mostrerebbero la vittima con una mela in bocca e una carota nelle natiche.

Aurélien Largeau ha smentito le accuse, rispondendo per iscritto a France Bleu Pays Basque: “Ci tengo a negare formalmente le accuse mosse contro di me da diversi media e ad affermare che i fatti riportati non riflettono in alcun modo la realtà”, ha dichiarato, parlando di “attentato al mio onore riportando fatti falsi e diffamatori”. Nella sua dichiarazione, lo chef aggiunge che condanna “ovviamente qualsiasi forma di maltrattamento, nonnismo o umiliazione”. Intanto la procura di Bayonne ha aperto un’inchiesta per aggressione sessuale e violenza il 28 dicembre; l’emittente France Bleu riporta che al momento non è stata presentata alcuna denuncia.

