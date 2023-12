Chiedono il rilascio degli ostaggi trattenuti da Hamas nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre scorso

Centinaia di giovani hanno marciato da Tel Aviv fino a Gerusalemme per chiedere il rilascio degli ostaggi trattenuti da Hamas nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre scorso. Si sono radunati davanti alla Knesset, il parlamento israeliano che ha sede nella città santa. “Siamo qui per protestare affinché i nostri ostaggi tornino al più presto, per mostrare la forza dei giovani e per alzare la voce”, ha detto Shiri Yechiely, uno dei manifestanti. Nel frattempo non si placa la guerra tra lo Stato ebraico e l’organizzazione estremista palestinese. Secondo il ministero della Salute di Hamas il bilancio delle vittime palestinesi è salito a 21.320 morti mentre i feriti sono oltre 55mila.

