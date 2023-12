L'alto funzionario è morto a seguito di un attacco israeliano in Siria

Migliaia di persone in lutto si sono riunite giovedì nel centro di Teheran per l’ultimo saluto al generale Seyed Razi Mousavi, importante membro delle Guardie della rivoluzione morto a seguito di un attacco israeliano in Siria. Il decesso di Mousavi ha fatto salire le tensioni fra Iran e Israele. “L’Iran si riserva il diritto legittimo e intrinseco, ai sensi del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite, di rispondere con decisione” a Israele, ha affermato l’ambasciatore iraniano all’Onu, Saeed Iravani, in una lettera al segretario generale Antonio Guterres.

