L'operazione dell'esercito dello Stato ebraico in diverse aree della Cisgiordania

L’esercito di Israele ha diffuso un video in cui mostra l’arresto di alcuni dei 21 sospettati di aver contribuito a finanziare Hamas. L’operazione dei militari dello Stato ebraico è avvenuta in diverse aree della Cisgiordania. Tel Aviv ha fatto sapere di aver confiscato decine di milioni in valuta israeliana, casseforti, documenti e telefoni cellulari. Il video diffuso dai militari mostra le truppe che fanno irruzione negli edifici durante la notte.

