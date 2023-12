Nuovo video rilasciato dall'esercito dello Stato ebraico

L’esercito israeliano ha rilasciato nuovi filmati nei quali mostra alcune delle sue unità d’élite coinvolte in operazioni nella Striscia di Gaza. Il video dell’IDF mostrerebbe le unità di commando Egoz, Maglan e Duvdevan impegnate in scontri a fuoco all’interno di Gaza. Una nota dell’esercito dello Stato ebraico afferma che le unità “hanno eliminato molti terroristi, individuato e distrutto i pozzi di attacco” e “effettuato dozzine di attacchi utilizzando armi mirate”. Israele ha lanciato pesanti attacchi nella zona centrale e meridionale di Gaza durante la notte, dopo aver ampliato la sua offensiva contro Hamas in aree dove l’esercito di Tel Aviv, all’inizio della guerra, aveva consigliato ai palestinesi di cercare rifugio.

