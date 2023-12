Le pistole che portano il suo nome sono utilizzate dalle forze di polizia e dalle forze militari di alcuni paesi, nonché da privati

È morto Gaston Glock, fondatore dell’azienda produttrice della pistola che porta il suo nome. Aveva 94 anni. Lo ha annunciato l’azienda, fondata nel 1963 vicino a Vienna, per poi espandersi in tutto il mondo, includendo una filiale statunitense dal 1985. Le pistole Glock sono utilizzate dalle forze di polizia e dalle forze militari di alcuni paesi, nonché da privati. L’arma era significativamente più leggera, più economica e più affidabile rispetto ai modelli disponibili al momento della sua creazione. Il fondatore “non solo ha rivoluzionato il mondo delle armi leggere negli anni ’80, ma è anche riuscito a stabilire il marchio Glock come leader globale nel settore delle armi corte“, si legge sul sito dell’azienda.

